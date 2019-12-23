Путин поставил новую стратегическую задачу по транспорту в районе Сочи

Президент России Владимир Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, назвав проект стратегической задачей. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 23 декабря.

По словам главы государства, в Геленджик приезжает от четырех до пяти миллионов человек за лето, часть из которых с удовольствием бы поехали и в Сочи, но не решаются из-за опасной дороги.

«Это серпантин. (...) Но трудно ехать по серпантину», — сказал президент в ходе общения с главой Минтранса Евгением Дитрихом.

Путин отметил, что в ряде европейских городов железную и автомобильную дороги отодвинули от побережья. Российский лидер выразил уверенность в том, что новая железная дорога будет окупаться.

Ранее в понедельник Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Он отправился из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе (гибрид автобуса и железнодорожного вагона). В частности, президент отметил мягкий ход поезда в сравнении с машинами.

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