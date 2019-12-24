Перелет пассажиров растянулся на два дня вместо двух часов из-за плохой погоды

Внутренний перелет из Ванкувера в Уайтхорс, Канада, который должен был продлиться два часа, растянулся на два дня. Об этом сообщает The Sun.

Так, сначала самолету авиакомпании Air Canada, перевозившему 88 пассажиров, не удалось совершить посадку в Уайтхорсе из-за плохой погоды. Тогда пилоты решили изменить маршрут и приземлиться в городе Анкоридж, штат Аляска, США, однако у большинства пассажиров не оказалось с собой загранпаспортов.

В итоге пограничный патруль США пошел путешественникам навстречу и пропустил их на территорию страны, после чего они смогли разместиться в гостинице.

На следующий день лайнер с канадцами снова вылетел в Уайтхорс, но неблагоприятные метеоусловия опять помешали пилотам приземлиться, и они направились в пункт вылета — Ванкувер. В итоге рейс завершился спустя 36 часов, но пассажиры так и не добрались до пункта назначения.

Пассажиры, следовавшие рейсом Иркутск — Екатеринбург с пересадкой в Москве, приземлились во Внуково, а оттуда на самолете отправились в Домодедово. Очевидцы рассказали о перелете из одного московского аэропорта в другой в Facebook. Причиной изменения авиамаршрута стали неблагоприятные погодные условия.

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