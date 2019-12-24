Квартиры в Москве рекордно подорожали

За неполные полгода — в период с июля по ноябрь 2019-го — стоимость жилья в московских новостройках поднялась почти на 23 процента, до 200 тысяч рублей за квадратный метр, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В середине декабря она увеличилась еще сильнее, до 202 тысяч рублей за «квадрат». В Санкт-Петербурге за это же время (с июля по ноябрь) цены выросли почти на 30 процентов, до 115 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики.

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По их мнению, в целом переход рынка новостроек на схему работы с эскроу-счетами не ускорил удорожания новостроек. После 1 июля 2019-го «квадрат» в российских новостройках прибавил в цене около пяти процентов, к декабрю его стоимость составила 76 тысяч рублей. «Этот показатель аналогичен динамике первого полугодия 2019-го. При этом в крупнейших городах наблюдается стремительный скачок цен», — отмечают в «Авито».

Помимо Москвы и Петербурга, рекордное подорожание жилья показали Чувашия (плюс семь процентов), Краснодарский край (плюс 6,7 процента) и Ленинградская область (плюс 5,6 процента). Наибольшая среди регионов стоимость строящихся квартир зафиксирована в Крыму — почти 92 тысячи рублей за квадратный метр. Самый дешевый «квадрат» — в Челябинской области (менее 33 тысяч рублей).

Схема с эскроу-счетами действует на российском рынке новостроек с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено финансировать работы средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию.

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