Правила посещения пациентов в российских больницах изменятся

Минздрав собрался изменить правила посещения больных в больницах и вынес предложения на общественное обсуждение. Главное из них — сократить максимальное число посетителей пациента до двух, пишет «Российская газета».

Согласно новым нормам, одновременно в палате разрешается находиться не более двум родственникам или знакомым одного госпитализированного. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович объяснила изданию, что это нужно, чтобы постояльцы клиники в условиях ослабленного иммунитета не подвергались дополнительному риску заболеть.

С собой будет запрещено проносить музыкальные инструменты и использовать другие громкие вещи. Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями.

Навещать пациента станет возможным при условии его личного согласия и удовлетворительного самочувствия. Если он находится в тяжелом состоянии или без сознания, то решение о допуске к нему гостей принимает заведующий отделением. К больным в боксированных отделениях и палатах, а также находящихся на карантине доступа не будет.

Издание уточняет, что в предыдущей редакции правил было указано, что посетители не должны приходить в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с признаками инфекционных заболеваний. Не разрешалось пить спиртное и курить в присутствии пациента. Сейчас речь идет только о соблюдении противоэпидемического режима и «интересов персонала клиники».

В июне Минздрав озвучил новые правила посещения родственников в реанимации, согласно которым разрешение на это должен давать лечащий врач или завотделением. При входе в отделение посетитель должен переодеться в медицинскую одежду, хорошо помыть руки и выключить гаджеты. Разрешалось одновременное присутствие в палате не более двух гостей.

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