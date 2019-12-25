Глава Крыма Сергей Аксенов оценил запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту как эпохальное событие. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Аксенова, решение президента Владимира Путина и действия строителей, «исполнивших мечту крымчан», заслуживают «огромного уважения».

Аксенов также поблагодарил застройщиков и всех, кто выполнял работы. По его словам, мост — «суперсложное сооружение», и «есть чем гордиться».

25 декабря первый пассажирский поезд преодолел Крымский мост. Поезд, отправившийся 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, преодолел железнодорожную часть моста за 20 минут и продолжил движение по территории Крыма. Ожидается, что пассажиры приедут в конечный пункт назначения в 09:25 по московскому времени.

23 декабря России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Он проехал из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе. В поездке российского лидера сопровождали рабочие-мостовики, с которыми он проводил краткую беседу.

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.

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