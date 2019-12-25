В Совфеде объяснили невозможность создания «новогоднего капитала»

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский назвал утопией и популизмом предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова создать «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров. Сенатор отметил, что это невозможно, передает РИА Новости в среду, 25 декабря.

Рязанский подчеркнул, что глава Минтруда Максим Топилин не Дед Мороз, «у которого есть в мешке какие-то капиталы, подарки, и он пойдет дарить их по стране».

Парламентарий объяснил, что дополнительные средства для одной категории граждан повлекут потери у другой части населения. Он также указал на непродуманность инициативы депутата, так как, по его мнению, нельзя выделить кого-то из пенсионеров отдельно.

«Даже если речь идет о тех, кто получает меньше двух прожиточных минимумов пенсионера, и если выделить им по одной тысяче рублей, а таких граждан у нас около 20 миллионов, то это будет 20 миллиардов рублей», —заключил Рязанский.

Ранее в среду стало известно, что Чернышов направил в министерство труда и социальной защиты предложение об учреждении новой выплаты для одиноких пенсионеров. По его словам, материальная поддержка сделает праздник лучше. Депутат предложил привязать «новогодний капитал» к средней сумме пенсии по регионам России.

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