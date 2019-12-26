К концу декабря «Трансмашхолдинг» построит 8 рельсовых автобусов РА-3 для РЖД

К концу декабря 2019 года «Метровагонмаш» (входит в «Трансмашхолдинг») изготовит и поставит 8 рельсовых автобусов РА-3 в двухвагонном исполнении. Три поезда отправятся на Северо-Кавказскую и 5 составов на Горьковскую железные дороги. Таком образом будет выполнен контракт, подписанный между входящей в состав «Трансмашхолдинга» компанией «Рослокомотив» и «Торговым домом РЖД». Об этом «Ленте.ру» сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Рельсовые автобусы РА-3 — это современные поезда, которые могут эффективно использоваться для организации городских, пригородных и межрегиональных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных как низкими, так и высокими платформами.

В двухвагонном составе РА-3 133 посадочных места, в трехвагонном — 229. Поезд может развивать скорость до 120 километров в час, когда как предшествующие модели разгонялись только до 100 километров в час. Срок службы подвижного состава — 40 лет.

Специально для модели РА-3 разработан новый интерьер пассажирского салона, соответствующий современным требованиям эстетики, пожарной и санитарно-гигиенической безопасности. Пассажирский салон и кабина машиниста оборудованы системами климатического контроля с модулем обеззараживания воздуха, видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализациями. В вагонах установлены информационные табло, на которых отображаются сведения о маршруте следования, применено энергосберегающее светодиодное освещение. В одном из головных вагонах предусмотрены места для маломобильных граждан, подъемники для инвалидных колясок, универсальные санитарные комплексы. Подвижной состав оснащен системой пассивной безопасности — аварийной крэш-системой.

В конце августа 2019 года первые три автобуса РА-3 запущены на Сахалине (Дальневосточная железная дорога). В настоящее время в эксплуатации у Центральной пригородной пассажирской компании 11 рельсовых автобусов, они перевозят пассажиров на территории Брянской, Орловской и Калужской областей по Московской железной дороге.

