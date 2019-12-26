Создана защита от космических катастроф

Китайские исследователи повысили точность отслеживания космического мусора на орбите вокруг Земли. Это поможет специалистам обеспечить эффективную защиту для летательных аппаратов, прокладывая более безопасные маршруты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые создали систему обнаружения космического мусора, столкновение с которым грозит катастрофическими для спутников последствиями, с применением телескопов с лазерными дальномерами, которые управляются нейронной сетью. Она способна заметить объект с площадью поперечного сечения, равной одному квадратному метру, на расстоянии 1500 километров.

Новый метод намного превышает возможности уже имеющихся систем с лазерными локаторами, которые определяли местоположение с необходимой точностью лишь на расстоянии одного километра. Основная сложность состояла в том, что отраженный от мусора световой сигнал достаточно слабый. Для лучшего распознавания исследователи воспользовались генетическим алгоритмом и алгоритмом Левенберга-Марквардта. Первый основан на случайном подборе и вариаций искомых параметров, среди которых выбираются те, что лучше всего соответствуют решению задачи. Второй минимизирует суммы квадратов отклонений функции от искомых параметров.

Исследователи оптимизировали порог чувствительности нейронной сети, чтобы уменьшить число ложных срабатываний. Точность системы испытали на выборке из 22 звезд.

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