Жильцов дома эвакуировали после подрыва автомобиля российского чиновника

Жителей дома, рядом с которым был подорван автомобиль главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, эвакуировали. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.

Как сказано в сообщении, имеется информация, что взрывное устройство сработало не до конца. Другие подробности не приводятся.

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Предположительно, самодельное взрывное устройство было установлено на пороге машины. Покушение на Фролова связывают с его профессиональной деятельностью. Как отмечало издание «Комсомольская правда», чиновника хотели не убить, а запугать.

Также сообщалось, что территорию уже обследовали два наряда кинологов, но больше ничего опасного не нашли. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливается тип взрывного устройства.

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