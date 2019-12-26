Жильцов дома эвакуировали после подрыва автомобиля российского чиновника

Жителей дома, рядом с которым был подорван автомобиль главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, эвакуировали. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.
Как сказано в сообщении, имеется информация, что взрывное устройство сработало не до конца. Другие подробности не приводятся.
Предположительно, самодельное взрывное устройство было установлено на пороге машины. Покушение на Фролова связывают с его профессиональной деятельностью. Как отмечало издание «Комсомольская правда», чиновника хотели не убить, а запугать.
Также сообщалось, что территорию уже обследовали два наряда кинологов, но больше ничего опасного не нашли. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливается тип взрывного устройства.