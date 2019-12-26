В России пересмотрели стоимость жилья

Минстрой увеличил норматив стоимости квадратного метра жилья в России на 880 рублей, следует из приказа ведомства №827/пр. Электронная версия документа опубликована на сайте министерства.
В первом полугодии 2020-го стоимость «квадрата» в среднем по России составит 46,013 тысячи рублей — вместо прежних 45,133 тысячи. Также установлены новые показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по субъектам России на первый квартал будущего года.
В Москве «квадрат» официально оценили в 105,043 тысячи рублей, в Московской области — в 62,719 тысячи. Для Санкт-Петербурга его стоимость составит 76,429 тысячи рублей. Минимальный показатель в Брянской области — 30,412 тысячи рублей за квадратный метр. Данные показатели пересмотрели для коррекции размеров социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Ранее в декабре стало известно, что за 2019 год квадратный метр строящегося жилья в России подорожал на 10 процентов, до 76 тысяч рублей в среднем по стране. Сильнее всего прибавили в цене новые «квадраты» в Иркутске и Москве — плюс 15 процентов, до 65,8 тысячи и 247 тысяч рублей соответственно. Максимальное падение стоимости квартир отмечено в Нижневартовске — на пять процентов, до 53 тысяч за «квадрат».