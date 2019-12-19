Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

За 2019 год квадратный метр строящегося жилья в России подорожал на 10 процентов, до 76 тысяч рублей в среднем по стране, следует из материалов портала Domofond.ru, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Сильнее всего за 12 месяцев прибавили в цене новые «квадраты» в Иркутске и Москве — плюс 15 процентов, до 65,8 тысячи и 247 тысяч рублей соответственно. Максимальное падение стоимости квартир отмечено в Нижневартовске — на 5 процентов, до 53 тысяч за квадратный метр.

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В целом «квадрат» за 2019-й подорожал в 66 из 73 крупных городов, согласно раскрытому исследованию. Помимо Москвы и Иркутска, заметное увеличение ценников (на 10-13 процентов) зафиксировано в Краснодаре, Перми, Новокузнецке, Нижнем Новгороде, Тюмени, Туле, Новороссийске и Новосибирске. Уменьшение стоимости нового жилья, кроме Нижневартовска, отмечено в Махачкале, Саранске, Нижнем Тагиле, Улан-Удэ, Архангельске и Омске. Масштабы падения небольшие — от 0,3 до 5 процентов.

«Рост цен на новостройки как в среднем по стране, так и в большинстве крупных городов можно объяснить целым комплексом причин, — поясняют в Domofond.ru. — Свою роль сыграло и повышение спроса на новые квартиры в начале года, и переход компаний на проектное финансирование (эскроу-счета). Пока что проектное финансирование затронуло только пятую часть строительных проектов, а значит, в следующем году этот фактор продолжит влиять на рынок».

Ранее, в ноябре, были названы лучшие города России для покупки жилья. По мнению аналитиков, среди жителей крупных российских муниципалитетов максимальные шансы обзавестись собственной квартирой — у ростовчан, красноярцев и краснодарцев.

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