Глава СПЧ рассказал о переменах в работе правозащитников

Председатель Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, назначенный на этот пост в октябре, рассказал РИА Новости о переменах в СПЧ и традициях, которые он планирует сохранить. По словам Фадеева, все члены Совета являются ведущими экспертами в разных сферах.

Председатель СПЧ отметил, что некоторые его коллеги опасались, что расширение повестки приведет к потере актуальности и «в некотором смысле дерзости» организации. По мнению Фадеева, чем шире круг прав граждан правозащитники будут отстаивать, тем сильнее будет позиция Совета.

Глава СПЧ рассказал, что структура Совета зависит от широты спектра проблем, которыми занимаются его члены. «Оценивая ее с управленческих позиций, на мой взгляд, 20 комиссий на 50 членов Совета это многовато», — сказал Фадеев, отметив, что вопросы реформирования структуры надо обсуждать с членами СПЧ. «Жду от коллег своего представления, и надеюсь в январе начать их обсуждать», — добавил он.

Фадеев считает, что потенциально резонансные проекты, затрагивающие жителей города, региона, надо обсуждать с общественностью. «Уверен, что еще до начала работ надо создавать группы с участием чиновников, бизнеса, если это бизнес-проект, общественников, гражданских активистов, профессионалов», — сказал он. По словам Фадеева, здесь СПЧ будет взаимодействовать с общественными институтами — региональными общественными палатами, региональными СПЧ, уполномоченными по правам человека.

Кроме того, глава СПЧ ответил на вопрос о сотрудничестве с Общественной палатой. Он рассказал, что проблемы в стране общие и для президентских Советов, и для Общественной палаты, но СПЧ в первую очередь является консультативным органом, который помогает президенту формировать политику в области развития гражданского общества и прав человека. «А главная задача Общественной палаты — налаживать коммуникацию между властью и обществом и обеспечивать общественный контроль», — объяснил Фадеев.

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