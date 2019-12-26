В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

В сети появился отрывок из комедийного фильма «Один дома», в котором исполнителя главной роли Маколея Калкина заменили на актера Сильвестра Сталлоне. Ролик опубликован в YouTube-аккаунте Ctrl Shift Face.

Автор канала использовал технологию Deepfake, которая позволяет смонтировать видео какого угодно содержания с участием известного человека. Нейросеть вклеивает в ролик любой портрет по желанию создателя подделки.

В опубликованном отрывке изменен также сценарий картины — в новой версии главный герой Кевин Маккаллистер не вступает в противостояние с грабителями, которые решили обчистить его дом. Авторы видео разбавили комедию сценой страшной гибели родителей Кевина в авиакатастрофе.

В августе стало известно, что студия Disney переснимет комедийную серию «Один дома» для стримингового сервиса Disney+, который запускается в США в ноябре. Поклонники оригинальных фильмов выразили свое недовольство в соцсетях. Фанаты заявили, что некоторые ленты, ставшие классикой, не следует переделывать. Некоторые выразили сомнение в том, что исполнителя главной роли в первых двух картинах «Один дома» кем-то можно заменить.

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