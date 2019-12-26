Девушка вышла замуж за пожилого бизнесмена и попыталась украсть миллион долларов

В США молодая израильтянка вступила в брак с пожилым бизнесменом и попыталась украсть миллион долларов с его счета. Об этом сообщает местная газета Tampa Bay Times.

В августе 26-летняя Лин Хелена Халфон (Lin Helena Halfon) вышла замуж за 77-летнего Ричарда Раппопорта (Richard Rappaport). 7 ноября она пришла в отделение американского банка Amscot и попросила обналичить чек на миллион долларов (61,8 миллиона рублей). Она объяснила, что эти деньги ей дал муж на покупку яхты. Сотрудники банка отказались выполнять операцию по счету, потребовав личного присутствия супруга.

Позже в тот же день Халфон вернулась в банк уже с тремя чеками — каждый на сумму 333,3 тысячи долларов. Банковские работники заподозрили неладное и обратились в полицию. Следователи связались с Раппопортом. Бизнесмен заявил, что хочет верить в честность своей молодой жены и попросил следователей не разлучать их и не депортировать ее на родину.

В разговоре с полицией Халфон сказала, что отправила чеки на 333,3 тысячи долларов, якобы выписанные Раппопортом, сестре в Израиль. Однако менее чем через две недели неизвестный мужчина обналичил эти чеки в банке штата Нью-Джерси. По настоянию следователей, банки заморозили третий подобный чек.

Личность преступника, который незаконно снял деньги, не установлена. По версии следствия, он вступил в сговор с Халфон. 16 декабря ее арестовали в международном аэропорту Тампа, штат Флорида. Позже Раппопорт признался, что не подписывал ни один из чеков. Он пожаловался, что чувствует себя жертвой мошеннической схемы. По делу ведется расследование.

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