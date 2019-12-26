Почтальон спас рождественские посылки из горящего грузовика

Сотрудник американской почтовой службы из американского города Осаватоми, штат Канзас, спас рождественские посылки из горящего грузовика. Об этом сообщает сайт Fox News.

В воскресенье, 22 декабря, почтальон, чье имя неизвестно, развозил посылки на грузовике. В какой-то момент он почувствовал запах гари и увидел, что из двигателя идет дым.

Американец понял, что не сможет самостоятельно потушить пожар, и решил спасти груз. Он быстро вытащил посылки из охваченного пламенем грузовика и сложил их на землю так, чтобы они не пострадали от огня.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание. В результате произошедшего ни почтальон, ни его груз не пострадали. Причиной пожара стала механическая поломка.

Ранее сообщалось, что начальник почтового отделения из якутского поселка Сангар Афанасий Полятинский прошагал 350 километров, чтобы доставить в труднодоступные села 97 килограммов корреспонденции. Единственный вездеход ремонтировали во время майского бездорожья, поэтому Полятинский решил нести почту пешком.

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