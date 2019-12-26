Четверти российских работодателей не хватило сотрудников

О расширении штата в 2020 году думает четверть российских компаний. О том, что им не хватает сотрудников, рассказали 24 процента опрошенных работодателей. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 17 процентов респондентов сообщили, что хотят сократить штат. Чаще всего на вопрос о планах на следующий год в компаниях рассказывают, что намерены обучать сотрудников (39 процентов) и открывать новые направления (26 процентов).

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О новой системе премирования задумались 18 процентов работодателей, а сосредоточиться на одном направлении бизнеса хотят 17 процентов.

Среди других популярных ответов — ввести нематериальные бонусы для сотрудников (14 процентов), увеличить рекламный бюджет (13 процентов), сократить рекламный бюджет (7 процентов), переехать в новые офисы (5 процентов).

В опросе участвовали 400 представителей российских компаний из всех российских округов. Среди опрошенных были руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты. Они могли выбрать несколько вариантов ответа.

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда назвал десять самых востребованных профессий в России. Это оказались продавцы-кассиры, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

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