«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно обыграл «Ньюкасл» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 26 декабря, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На 17-й минуте гости усилиями Мэттью Лонгстаффа вышли вперед. Еще в первом тайме МЮ забил три мяча: отличились Антони Марсьяль, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд. На 51-й минуте дубль оформил Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» набрал 28 очков и вышел на седьмое место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» 25 очков, команда находится на десятой позиции.

В следующем туре МЮ 28 декабря на выезде сыграет с «Бернли». «Ньюкасл» в тот же день на своем поле примет «Эвертон».

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