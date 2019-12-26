«Кристал Пэлас» вырвал победу у «Вест Хэма» в лондонском дерби

Лондонский «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл земляков из «Вест Хэма» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 26 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Роберта Снодграсса «орлы» ответили точными ударами Шейку Куйяте и Джордана Айю. Последний отличился на 90-й минуте игры.

«Кристал Пэлас» набрал 26 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице. «Вест Хэм» имеет в активе 19 очков и располагается на 17-й позиции.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 28 декабря на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Вест Хэм» в тот же день на своем поле примет «Лестер».

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