«Метровагонмаш-Сервис» выполнит плановый ремонт поездов бакинского метро

Компания «Метровагонмаш-Сервис», являющаяся дочерним предприятием предприятия «Метровагонмаш» (входит в состав «Трансмашхолдинга»), подписала контракт на плановое обслуживание и подъемно-деповской ремонт 15 вагонов или 3 составов метро серии 81-760.Б/761.Б/763.Б, принадлежащих Бакинскому метрополитену. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Вагоны, которые будут отремонтированы, были изготовлены на «Метровагонмаше» по заказу бакинского метро в 2015 году. Предстоящий ремонт является плановой процедурой, которую должны проходить все вагоны метро после 560 тысяч километров пробега.

Работы будут выполнены в течение 2020 года на базе электродепо имени Наримана Нариманова. Они включают обслуживание тяговых двигателей, ходовой системы поезда, электрооборудования, освещения, видеонаблюдения, климат-контроля и других элементов, обкатку вагонов.

Договор предусматривает, что «Метровагонмаш-Сервис» приобретет необходимое для осуществления ремонта оборудование, наладит технологические процессы и для дальнейшего самостоятельного поддержания нужного качества, осуществления регулярных ремонтных и контрольных мероприятий произведет обучение азербайджанского персонала.

Гарантийный срок эксплуатации прошедших ремонт вагонов — 280 тысяч километров или 24 месяца.

Контракт с Бакинским метрополитеном — первый для «Метровагонмаш-сервиса» опыт международного сотрудничества.

«Метровагонмаш-Сервис» — единственная в России специализированная организация по сервису подвижного состава метрополитенов; образована в 2018 году на базе дирекции сервисного обслуживания «Метровагонмаша». Компания осуществляет обслуживание поездов метро, принадлежащих Московскому метрополитену. В настоящее время в ее ведении находятся в общей сложности более 2600 вагона метро типов «Ока» и «Москва» всех существующих модификаций. Сервисные центры организованы в 10 депо. Общее число работников — более 1400 человек.

По словам технического директора компании «Метровагонмаш-Сервис» история этого предприятия началась в 2013 году, когда метрополитен вместе с Департаментом транспорта города Москвы и компанией «Трансмашхолдинг» решили создать пилотный проект в столичной поземке на базе электродепо «Новогиреево», которое обслуживает Калининскую ветку. Тогда попробовали обслуживать поезда метро с помощью квалифицированных специалистов и оригинальных запасных частей. С начала 2014 года Калининская ветка и электродепо «Новогиреево» совместно с «Трансмашхолдингом» организовали сервисное обслуживание в рамках контракта жизненного цикла. И «Трансмашхолдинг» взял на обслуживание 248 вагонов, 31 состав и 168 человек для обслуживания по контракту жизненного цикла в рамках пилота.

«Пилот, конечно же, закончился успешно, подход понравился и городу Москве, и "Трансмашхолдингу", поэтому совместно принято решение распространить этот опыт. На сегодняшний день у нас в парке обслуживания компании "Метровагонмаш-Сервис» 2600 вагонов, они делятся на две части, — отметил Денис Литвинов. — Пассажиры знают эти вагоны. Это вагоны АК — те, которые курсируют по Калининской линии, Серпуховско-Тимирязевской, и составы уже современной серии — составы "Москва". В процентной доле содержания это пятьдесят на пятьдесят на сегодняшний день. Потому что составы "Москва" максимально приходят сейчас на замену старого парка подвижного состава, тех зелененьких вагонов, которые курсируют на линиях московского метрополитена, тем самым старые вагоны вытесняются из парка».

