Нетаньяху сбежал со сцены из-за палестинского обстрела и попал на видео

@new_militarycolumnist / Telegram

В сети появились кадры, на которых видно, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху бежит со сцены после объявления воздушной тревоги. На видео запечатлен политик и его сторонники, он машет собравшимся у сцены слушателям. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон на юге страны, где премьер-министр выступал на предвыборном митинге партии «Ликуд». Однако ему пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.

Ранее стало известно, что во время Хануки израильтян расстреляли со стороны Газы. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Twitter. Затем Израиль перехватил запущенную ракету с помощью систем «Железный купол».

«Военный обозреватель» указывает, что в начале сентября Нетаньяху также эвакуировали со сцены из-за обстрела со стороны Палестины. Тогда он призывал других людей тоже спрятаться в бомбоубежище.

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