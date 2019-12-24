Израиль подготовит аннексию Западного берега реки Иордан

Израиль продолжает готовиться к аннексии поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в офисе премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, пишет The Jerusalem Post.

По данным издания, с соответствующим вопросом в администрацию обратился Давид Элхаяни (David ElHayani), глава совета Йеша — организации муниципальных советов поселений на Западном берегу. Он решил прояснить ситуацию на фоне заявления прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуды о возможном признании подобных действий военным преступлением. Офис в ответ заверил Элхаяни, что специальный комитет продолжает подготовку к аннексии.

Нетаньяху 23 декабря также подтвердил свое обещание. «Мы обеспечим признание США нашего суверенитета в долине реки Иордан и во всех поселениях», — заявил он.

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В комитет, занимающийся вопросом аннексии, входят представители Совета нацбезопасности, армии, МИД и Гражданской администрации, действующей на Западном берегу.

Премьер в сентябре пообещал аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если его правящая партия «Ликуд» одержит победу на парламентских выборах. По итогам голосования 17 сентября блок его партии уступил оппозиционерам, но ни одна из сторон в итоге не смогла сформировать правительство. Новые выборы должны пройти 2 марта 2020 года.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству. 23 декабря 2016 года Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить возведение еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены Совбеза, кроме воздержавшегося представителя США. Израиль отказался следовать данному решению, а вскоре премьер страны снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме.

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