Ребенка заставили раздеться перед посадкой в самолет из-за рисунка на футболке

Десятилетнего мальчика заставили раздеться перед посадкой в самолет из-за принта в виде змеи на футболке. Об этом сообщает Daily Mail.

Стиви Лукас (Stevie Lucas) собирался с родителями вылететь из Новой Зеландии в ЮАР, чтобы навестить родственников. Однако перед выходом на посаду сотрудники аэропорта остановили семью из-за внешнего вида ребенка. По словам охранников, игрушки в виде змей и одежда с таким рисунком недопустимы на борту, поскольку могут напугать пассажиров.

Мать мальчика Марга (Marga) попросила сына вывернуть футболку наизнанку, чтобы «избежать дальнейшей драмы», и семья благополучно прошла в самолет. Отмечается, что Стиви с пониманием и юмором отнесся к ситуации.

Издание отправило запрос на комментарий представителям аэропорта, однако ответа пока не последовало.

Ранее в декабре пассажирка авиакомпании American Airlines пожаловалась на стюардесс, которые потребовали, чтобы она сняла футболку с сатанинской надписью. Женщина, которая является членом религиозной организации «Сатанинский храм», летела из Флориды в Неваду в майке с надписью Hail Satan («Да здравствует Сатана»). Когда бортпроводницы увидели ее, они потребовали, чтобы пассажирка переоделась.

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