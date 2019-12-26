Меховому рынку России предрекли обрушение из-за теплой зимы

Меховой рынок в России может обрушиться на 20-40 процентов из-за теплой погоды, которая установилась в ряде регионов страны. Такой исход предрекли представители отрасли, передает ТАСС.

«Теплая зима, безусловно, влияет на исполнение сезонных планов», — прокомментировал президент компании «Снежная королева» Вугар Исаев. Он добавил, что в четвертом квартале текущего года общее падение продаж на рынке мехов и верхней одежды может достигнуть 25 процентов. «Рассчитываем, что с приходом в Россию настоящей зимы спрос вернется к прошлогоднему уровню», — заключил Исаев.

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В Российском пушно-меховом союзе (РПМС) агентству сообщили, что продажи меха в декабре 2019 года упали примерно на 30-35 процентов. Дистрибьютор шуб бренда Braschi — Braschi Private Collection в свою очередь полагает, что рынок обрушится на 40 процентов. Представители отрасли связывают сложившуюся ситуацию не только с погодой, но и с общим падением покупательской способности населения.

Лето в России, наоборот, было холоднее обычного. Из-за этого увеличился спрос на теплые вещи, например, на пуховики, ветровки и кожаные куртки — на 60-70 процентов, а также пуловеры, свитшоты, худи и ботинки — на 40-50 процентов.

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