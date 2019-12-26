В Китае заявили об отсталости Ту-95 и Ту-160М от B-2

Российские (советские) стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и Ту-160М по своим возможностям отстают от современного оружия США, заявляется в публикации на Sohu.

В заметке на китайском портале говорится, что Ту-95 и Ту-160М, в отличие от американского B-2 Spirit, не используют стелс-технологии, поэтому будут заметными для средств противовоздушной обороны потенциального противника.

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Также в публикации утверждается, что проектируемый в России перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) имеет «отличные характеристики на бумаге, однако до появления его реального прототипа еще далеко».

В декабре заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ПАК ДА, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение ВКС страны до конца 2027 года.

В отличие от России и США, в настоящее время Китай фактически не располагает развитой стратегической дальней авиацией, одного из трех компонентов «ядерной триады».

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