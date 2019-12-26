Названа опасность ночной зарядки смартфона

У смартфона, оставшегося на ночь на зарядке, быстрее сокращается ресурс аккумулятора. Об этом пишет Business Insider.

По утверждению издания, если к полностью заряженному гаджету остается подключенным сетевой адаптер, это ведет к более быстрому изменению химического состава батареи, что негативно сказывается как на ее сроке службы, так и скорости разряда.

Представитель компании BatterieIngenieure Доминик Шульте утверждает, что деградация аккумулятора происходит, несмотря на то, что все основные производители устанавливают в смартфонах защиту от перезаряда.

Представитель Google рассказал Business Insider, что данный тезис устарел, учитывая современные технологии производства и оптимизации батарей. «Когда аккумулятор смартфона достигает 100 процентов заряда, зарядное устройство фактически прекращает подачу тока», — пояснили в корпорации.

Тем не менее Шульте отмечает рекомендацию производителей держать в неиспользуемом гаджете заряд батареи в пределах 30-50 процентов. Это, утверждает он, доказывает, что батареи «не любят» 100-процентной зарядки.

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