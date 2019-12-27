Банкиров начали увольнять по всему миру

Об увольнениях в текущем году сообщили более 50 банков по всему миру. В общей сложности работы лишились 77 тысяч 780 человек. Увольнять банкиров начали в последние годы на фоне замедления роста мировой экономики и развития цифровых технологий, пишет Bloomberg.

В реальности уволенных может быть еще больше, потому что многие банки не сообщают о своих планах. В частности, со слов источников в Morgan Stanley стало известно, что сокращение коснется 1,5 тысячи сотрудников.

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За последние шесть лет, с учетом 2019 года, из банков уволили более 425 тысяч человек. Сложнее всего европейским финансовым организациям, на долю которых приходится 82 процента сокращений.

В материале отмечается, что это связано с политикой отрицательных ставок Европейского центробанка (ЕЦБ) — чтобы поддерживать прибыльность, банкам приходится идти на такие жертвы. Лидером по сокращению персонала в Европе стал Deutsche Bank. Он собирается избавиться от 18 тысяч сотрудников до конца 2022 года. В организации предупреждают, что если ЕЦБ не изменит свою политику, то банковская отрасль Европы может рухнуть.

Как отмечают эксперты, скорее всего, объявлять о сокращениях продолжат и в следующем году. К этому готовятся швейцарская Julius Baer Group Ltd. и испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

Ранее глава швейцарского банка UBS Серджио Эрмотти заявил, что если мелкие банки, особенно европейские, хотят выжить в ближайшие годы, то им придется объединиться.

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