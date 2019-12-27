Оптимистичный демографический прогноз Росстата раскритиковали

Численность населения России будет снижаться из-за падения рождаемости, и оптимистичный прогноз Росстата на 2036 год вряд ли реализуем. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.

Он раскритиковал идею о том, что по всей стране возможно резко изменить демографическую ситуацию — для этого нет ни ресурсов, ни механизмов. По его словам, для воспроизводства населения надо, чтобы на 100 женщин было 220 детей. Из них девочек должно быть не меньше 100, но в России их рождается максимум 80. «Значит, при любых обстоятельствах, сколько ни говорить о материальном стимулировании, по объективным причинам новое поколение будет рожать меньше», — сказал экономист.

Авдеев уверен, что решить демографическую проблему можно, начав социальные реформы в регионах. В первую очередь, на Дальнем Востоке, где самая маленькая численность населения и самая высокая убыль. Ученый предложил наращивать строительство малоэтажных домов в пригороде, в которых многодетным семьям жить будет комфортнее, чем в квартирах. Он выступил за предоставление такого жилья семьям бесплатно при рождении, например, пятого ребенка.

Еще одно предложение Авдеева — поддержка матерей-одиночек со стороны Минобороны. Ведомство могло бы брать на себя содержание их сыновей с пяти-шестилетнего возраста через систему суворовских и кадетских училищ.

Экономист добавил, что переориентация экономики на активную индустриальную политику развития изменит экономическую специализацию регионов и привлечет внутренних мигрантов.

Ранее Росстат подготовил демографический прогноз до 2036 года, согласно которому через 16 лет в России численность населения страны сократится более чем на четыре миллиона человек — до 146,741 миллиона. По самому оптимистичному прогнозу численность вырастет до 150,126 миллиона граждан, по пессимистичному упадет до 134,277 миллиона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!