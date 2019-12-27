После подрыва автомобиля российского чиновника завели дело

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области завело уголовное дело после подрыва автомобиля главы Рамонского района Николая Фролова. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, говорится на сайте ведомства.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и пункту «е» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное общеопасным способом») Уголовного кодекса России. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

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По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат ведомства «для наиболее полного и объективного расследования».

Накануне, 26 декабря, СКР показал видео с места подрыва автомобиля Фролова. На кадрах видно, как следователи и криминалисты осматривают автомобиль Kia Sorento. Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины.

Машина российского чиновника взорвалась 26 декабря на улице Ильинской поселка Рамонь. Фролова с тяжелыми ранениями госпитализировали.

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