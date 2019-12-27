Япония отправит эсминец в Оманский залив

Правительство Японии отправит в зону Оманского залива эскадренный миноносец Сил самообороны, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 27 декабря, на заседании кабинета министров.

Помимо эсминца в залив отправят патрульный самолет, чтобы обеспечить безопасность судоходства в регионе. Зона патрулирования ограничена северной частью Аравийского моря и Аденским заливом. Отмечается, что корабль и самолет не будут заходить в Ормузский пролив или Персидский залив.

В июне Великобритания направила 100 спецназовцев в Персидский залив после нападения на танкеры в Оманском заливе. Два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе утром 13 июня. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола. Экипажи обоих судов успели эвакуировать, на одном из них было 11 россиян.

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