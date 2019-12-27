Украина упростила получение гражданства для иностранных добровольцев

Правительство Украины упростило получение гражданства для иностранных добровольцев, участвовавших в конфликте в Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство на Украине, которое является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер отметил, что процесс подачи документов на получение гражданства упрощается, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Материалы по теме «Не для того они кровь проливали» Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы

Ранее украинское правительство установило новый порядок предоставления гражданства иностранцам, подвергшимся политическим преследованиям «за защиту Украины, ее территориальной целостности и суверенитета».«Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины», — пояснил Гончарук.

Кроме того, постановление Кабинета министров Украины призвано не допустить, чтобы украинское гражданство смогли получить те, кто был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления не по политическим мотивам.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который позволит упростить получение украинского гражданства военнослужащим по контракту в Вооруженных силах Украины и гражданам «государства-агрессора», которые подверглись в своей стране преследованиям. Для получения паспорта Украины такие лица должны будут подать письменный отказ от иностранного гражданства в виде декларации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!