Финансовый директор Domino's Pizza утонул на курорте

Финансовый директор британской франшизы американской компании Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд (David Bauernfeind) утонул на острове Маврикий. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на пресс-службу компании.

Бауэрнфайнд отдыхал на курорте с женой и дочерью. Несчастный случай произошел вечером в четверг, 26 декабря. Он утонул во время подводного плавания. Другие обстоятельства смерти не уточняются.

В 2018 году 51-летний Дэвид Бауэрнфайнд стал финансовым директором в компании Domino's Pizza. До этого он был директором в корпорации Xchanging, которая занимается информационными технологиями.

Американская компания Domino's Pizza представлена в 85 странах мира и насчитывает более 15 тысяч ресторанов.

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