Хоккеист сборной Чехии рассказал о ненависти к российским соперникам

Нападающий молодежной сборной Чехии Ян Еник прокомментировал победу над командой России в стартовом матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Еник рассказал о ненависти к российским соперникам. «У нас были подготовлены отчеты по сборной России. Меня вообще не удивило, что игра была настолько жесткой и где-то грязной. Мы с русскими ненавидим друг друга», — отметил он.

Российская молодежка проиграла чехам 26 декабря. Матч завершился победой хозяев площадки со счетом 4:3.

Сборная России выступает в группе B, где помимо чехов также играют Канада, Германия и США. Следующий матч подопечные Валерия Брагина проведут 28 декабря, соперниками россиян будут канадцы. В группе А выступают сборные Казахстана, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

На предыдущем чемпионате мира российская молодежка завоевала бронзовые медали. Победителем первенства стали финны.

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