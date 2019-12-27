Мать подарила сыну снимок его бывшей возлюбленной и разозлила его жену

Мать подарила сыну фотоальбом со снимком его бывшей возлюбленной и разозлила его жену. Эта история опубликована на портале Reddit.

«Мой муж получил от родителей чудесный подарок: фотоальбом, который отражает историю его жизни, — написала автор поста. — Очень трогательно, за исключением маленькой детали. В этом альбоме я присутствую лишь на одной групповой фотографии, где мое лицо едва можно разглядеть». По ее словам, она познакомилась с супругом 11 лет назад и последние семь лет живет с ним в браке.

«Его родители всегда были ко мне добры», — подчеркнула рассказчица. Она понимала, что родные пытались акцентировать внимание на жизни сына, а не на его отношениях с женой. Тем не менее ее смутило, что родители поместили в альбом портрет его бывшей возлюбленной. «Да, она тоже часть его истории. Я не ревную. Но они подарили его старшему брату похожий альбом. И в нем было несколько снимков его жены», — сетовала она.

Пользовательница Reddit отметила, что родители вручили подарок в ее присутствии. «Мне было так неловко, когда я обнаружила, что в этом альбоме совсем нет моих фотографий, — заключила она. — Я никому не сказала о своих переживаниях, но теперь я пытаюсь найти объяснение их поступку». Она попросила у комментаторов совет, стоит ли ей поговорить с его родителями.

Многие юзеры сошлись во мнении, что ей нужно обсудить фотоальбом с мужем и уточнить, смущает ли его эта ситуация. Большинство комментаторов сочли поступок родителей странным и оскорбительным.

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