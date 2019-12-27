Раскрыты характеристики российской подлодки пятого поколения

В ходе выставки образцов военной техники в Национальном центре управления обороной раскрыли характеристики российской подлодки пятого поколения: модель субмарины была впервые представлена перед заседанием коллегии Минобороны с участием президента России. Об этом в пятницу, 27 декабря сообщает военный блог bmpd.

Перспективная субмарина под шифром «Лайка-ВМФ» получила индекс 545. Это атомный подводный крейсер с максимальной глубиной погружения 600 метров. «Лайка-ВМФ» предназначена для поражения критически важных объектов противника, имеет автономность 90 суток и скорость хода 35 узлов. Кроме того, ее снабдят модульной конструкцией и единой интегрированной системой боевого управления с искусственным интеллектом.

Уточняется, что субмарина сможет нести вооружение разного типа: крылатые ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон», противолодочный комплекс «Ответ», скоростные подводные ракеты «Хищник», а также торпеды УСЭТ-80, «Физик-1», антиторпеды «Ласта», мини-ракеты и мини-торпеды.

В апреле сообщалось, что санкт-петербургское бюро машиностроения «Малахит» в конце 2018 года завершило научно-исследовательскую работу «Хаски», определившую облик многоцелевой атомной подлодки пятого поколения, и начало опытно-конструкторскую работу «Лайка».

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