В новозеландской сельской общине Репороа, регион Вайкато, голые фермерши снялись для рождественского календаря. Об этом сообщает местная газета The New Zealand Herald.

Сообщество Reporoa Young Farmers устроило откровенную фотосессию, чтобы привлечь внимание к проблемам сельских фермеров. По словам представителя объединения Лауры Пулман, за последние годы в Репороа несколько молодых жителей, в том числе фермеров, покончили жизнь самоубийством.

По задумке, съемки в обнаженном виде должны были не только разрядить напряженную обстановку в сельской общине, но и собрать деньги на нужды фермеров.

Представители Reporoa Young Farmers решились на интимную съемку после того, как в Австралии стали массово выпускать календари с голыми фермерами. Своим проектом новозеландцы хотят призвать людей, испытывающих трудности, проявить силу духа и не бояться заявить о себе, так же как фермеры не испугались раздеться перед камерой. «Никто не должен оставаться с бедой один на один», — подчеркнула Пулман.

Откровенный календарь выставили на продажу за 15 новозеландских долларов (около 622 рублей). Выручка будет направлена в фонд поддержки сельских жителей Rural Support Trust.

В ноябре сообщалось, что фотограф Никола де Пулфорд проехала по Великобритании и снимала голых фермерш для благотворительного календаря на 2020 год. На кадрах запечатлены голые работницы фермы, выполняющие повседневные обязанности: они кормят животных, сидят за рулем трактора, собирают куриные яйца.

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