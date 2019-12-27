На Украине прокомментировали «увольнение» работавших над делом МН17 прокуроров

Генеральная прокуратура Украины назвала недостоверной информацию об увольнении с прокурорских постов всех представителей Киева в международной следственной группе по делу о крушении «Боинга» рейса МН17. Об этом говорится на сайте ведомства.

Там уточнили, что в международную следственную группу от Украины в этом расследовании входит семь прокуроров, а в национальную — 11 прокуроров. «Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в офисе генерального прокурора. Это обеспечит высокий уровень профессионализма и сохранит институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний», — добавили в Генпрокуратуре.

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Об увольнении сотрудников ведомства 26 декабря сообщила пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган. По ее словам, соответствующую информацию она получила от «коллег из Нидерландов». Сарган также рассказала, что председатель международной совместной следственной группы Фред Вестербеке приехал в Киев, чтобы узнать об обстоятельствах этих решений, однако генпрокурор Украины Руслан Рябошапка не стал с ним встречаться.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук».

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