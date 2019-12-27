54-летняя актриса надела платье с глубоким декольте и обрадовала фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли обрадовала поклонников снимком, на котором она запечатлена в платье с глубоким декольте. Пост появился в ее Instagram-аккаунте в пятницу, 27 декабря.

В серии из нескольких кадров 54-летняя Херли стоит лицом к камере в черном наряде на бретельках и с большим вырезом. У нее на шее висит кулон с драгоценными камнями в виде креста. На других фото актриса позирует вместе с канадско-британским модельером Патриком Коксом.

Большинство поклонников одобрили публикацию знаменитости и похвалили ее за молодость. «Все еще молода и прекрасна», «Как всегда обворожительна и сексуальна», «Или твои платья становятся меньше, или что-то другое — больше», «Ты мое вдохновение. Хотела бы я так выглядеть в твои годы», — высказались они в комментариях.

Элизабет Херли нередко размещает в соцсетях подобные откровенные снимки. Так, в ноябре она в купальнике поздравила подписчиков с Днем благодарения. На фото актриса сидела на столешнице в черном слитном купальном костюме с глубоким декольте. «С Днем благодарения — особенно всем, кто попал в кухонное рабство», — пошутила она в подписи.

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