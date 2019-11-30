54-летняя актриса поддержала попавших в «кухонное рабство» снимком в купальнике

54-летняя британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поздравила подписчиков с Днем благодарения в купальнике. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимке Херли сидит на столешнице в черном купальнике с глубоким декольте. Англичанка дополнила образ массивным браслетом. «С Днем благодарения — особенно всем, кто попал в «кухонное рабство». Хочу поблагодарить сегодня всю мою семью и друзей за то, что они лучшие», — подписала она фото.

Happy Thanksgiving- especially to everyone slaving in the kitchen. Grateful today for all my family and friends for being the best ❤️❤️❤️ Фото опубликовано @elizabethhurley1

Большинство подписчиков поблагодарили актрису и пожелали ей счастливого Дня благодарения в ответ. Однако были и те, кого удивил наряд Херли. «Похоже, я неправильно праздную День благодарения», — написала одна из пользовательниц. Других смутила поза Херли: на фото она занесла нож над своей левой рукой. «Что-то неладное происходит с ножом и ее рукой», — заметил один пользователей. «Береги пальцы!» — согласился с ним другой.

В октябре Элизабет Херли снялась в рекламе купальника собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. На снимке актриса позирует в белом полосатом раздельном купальнике. «Моя любимая модель Lauren Bikini доступна в нашем бутике на Майорке, а также на сайте elizabethhurley.com», — подписала публикацию Херли.

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