Российская пенсионерка села в тюрьму из-за внучки-террористки

Пенсионерка из Калмыкии села в тюрьму из-за переводов внучке-террористке. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, родившаяся в 1953 году Вера Андреева 24 января отправила на указанный внучкой счет 300 тысяч рублей из города Сальска (Ростовская область). Внучка пенсионерки состояла в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

В отношении Андреевой возбудили дело о содействии террористической деятельности. 76-летнюю женщину приговорили к восьми годам колонии.

18 декабря сообщалось, что в Калмыкии были задержаны члены террористической ячейки, действовавшие на территории местной исправительной колонии на протяжении семи лет. Ячейку, состоящую из 100 человек, организовал уроженец Дагестана, отбывавший наказание в калмыцкой колонии. Ее деятельность покрывал за денежное вознаграждение первый заместитель начальника ИК-2.

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