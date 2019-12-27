Названы самые волнующие россиян вопросы о школе

Больше всего россиян волнуют инфраструктурные условия организации образовательного процесса, а также материально-техническое оснащение и информационное обеспечение. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу Института управления образованием Российской академии образования.

По данным экспертом, вопрос инфраструктуры волнует 32 процента россиян. Еще 29 процентов обеспокоены сохранением здоровья детей в образовательных учреждениях. Родители часто задают вопросы касательно соблюдения СаНПиН при организации питания в детских садах и школах.

Еще 14 процентов россиян обеспокоены качеством образования. Эксперты отмечают, что у родителей есть вопросы к методам и критериям оценки достижений детей. Также 13 процентов российских родителей выразили недовольство в связи с очередями на поступление в образовательные учреждения.

Эксперты отметили, что всего в 2019 году в Минпросвещение поступило около 5 тысяч обращений от российских родителей. Большинство из них были отправлены из Москвы, Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга, а также Краснодарского и Ставропольского краев.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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