Украинские чиновники не уважают свою историю, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя слова мэра Херсона Владимира Николаенко, поспорившего с президентом России Владимиром Путиным о статусе Причерноморья. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в пятницу, 27 декабря.

«Пусть они зададутся вопросом, кто Херсон построил. Это же во времена после принятия Крыма в состав России указом Екатерины II от 1783 года. (...) Херсон и другие города Потемкин, армия наша строила российская», — сказал сенатор от Крыма.

Он напомнил, что до 1783-го земли, на которых располагается Херсон, относились к Крымскому ханству, а не к Украине.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди призвала Николаенко «не забывать милость государыни Екатерины Великой».

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская пообещала отправить мэру Херсона учебник по истории, сообщает РИА Новости.

Ранее в пятницу Владимир Николаенко заявил, что Причерноморье не имеет отношения к России. Таким образом он поспорил Владимиром Путиным, который в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что во времена СССР под контроль Киева были переданы исконно русские территории, в частности Причерноморье.

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