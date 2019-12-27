Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путина на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте города.

Николаенко заявил, что Киев два десятилетия закрывал глаза на то, что россияне называли Крым своей территорией. «Потому что извращенцы тем и отличаются от нормальных людей, не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность. И им все равно, что эти мечты оборачиваются кошмаром для всех остальных», — добавил он.

По словам градоначальника, исконно русские земли — это болота под Москвой. «Все остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварства», — уточнил Николаенко.

Он также отметил, что российские власти сумели построить большую по размерам империю, которая стоит на костях.

Во время большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории.

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