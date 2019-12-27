Трогательная встреча солдата с сыном после долгой разлуки попала на видео

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В английском городе Стоктон-он-Тис солдат приехал к сыну в школу после шести месяцев разлуки. Видео трогательной встречи опубликовал таблоид Yahoo! News.

Дамо Арчер находился в отъезде с июня и планировал вернуться со службы в феврале 2020 года. 13 декабря он все же смог приехать на новогодние праздники и сделать сыну Нико сюрприз. Когда отец появился на пороге его класса, второклассник замер на месте. «Он приехал на Рождество, Нико, только ради тебя!» — воскликнула учительница. После этих слов мальчик подбежал к отцу и бросился в его объятия.

Жена Дамо — Лаура — утверждает, что Нико не знал о планах отца провести Рождество вместе. Сюрприз помогли устроить несколько педагогов. Учительница, которая также участвовала в организации встречи, опубликовала видео в Twitter. «Все еще не могу прийти в себя. Нас всех это тронуло до слез. Поздравляем семью Арчеров с Рождеством», — подписала она ролик.

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