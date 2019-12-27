Анонсировано строительство центра ядерной медицины в Пензе

В 2020 году в Пензе начнется строительство центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ КТ) для ранней диагностики онкозаболеваний в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом заявил глава Минздрава Пензенской области Александр Никишин, передает ТАСС.

«Мы надеемся при удачном стечении обстоятельств к концу 2020 года в тестовом режиме проводить обследования на позитронно-эмиссионном компьютерном томографе», — сказал он, подчеркнув, что оборудование позволит определять опухоль на ранних стадиях.

По информации агентства, стоимость проекта составляет около двух миллиардов рублей. Соглашение о строительстве в июне 2019 года подписали региональное правительство, холдинг «Швабе» (дочерняя структура госкорпорация «Ростех») и компания «Нацпромлизинг».

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности выделено более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

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