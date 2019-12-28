«Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче АПЛ

«Саутгемптон» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты во втором тайме. На гол Джеймса Томкинса хозяева ответили точным ударом Дэнни Ингса.

В активе «святых» 22 очка, команда занимает 15-е место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» набрал 27 очков и находится на девятой строчке.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 1 января на выезде сыграет с «Норвичем». «Саутгемптон» в тот же день на своем поле примет «Тоттенхэм».

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