Президент Молдавии рассказал об особенностях характера Путина

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал об особенностях характера российского лидера Владимира Путина. Об этом пишут РИА Новости.

«Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает», — рассказал Додон.

По его словам, Путин даже спустя десятилетия помнит «до мельчайших деталей определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений».

Также он добавил, что на каждой встрече с Путиным может откровенно обсуждать любые сложные вопросы. Додон отметил, что это позволяет быстрее достигать взаимопонимания, а также находить решения по вопросам, которые стоят «на повестке дня во взаимоотношениях» Молдавии и России.

Ранее Додон опроверг слухи о проведении тайных переговоров с Россией по Приднестровью. По его словам, подобные утверждения являются спекуляциями, которые всегда будут существовать из-за внутриполитической борьбы в Молдавии.

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