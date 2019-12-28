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Президент Молдавии рассказал об особенностях характера Путина

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Президент Молдавии Игорь Додон рассказал об особенностях характера российского лидера Владимира Путина. Об этом пишут РИА Новости.

«Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает», — рассказал Додон.

По его словам, Путин даже спустя десятилетия помнит «до мельчайших деталей определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений».

Также он добавил, что на каждой встрече с Путиным может откровенно обсуждать любые сложные вопросы. Додон отметил, что это позволяет быстрее достигать взаимопонимания, а также находить решения по вопросам, которые стоят «на повестке дня во взаимоотношениях» Молдавии и России.

Ранее Додон опроверг слухи о проведении тайных переговоров с Россией по Приднестровью. По его словам, подобные утверждения являются спекуляциями, которые всегда будут существовать из-за внутриполитической борьбы в Молдавии.

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