Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить

Фрунзенский суд Харькова признал виновными и приговорил троих обвиняемых в совершении теракта 22 февраля 2015 года у местного Дворца спорта к пожизненному заключению. Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

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По ее словам, в настоящий момент судья зачитывает приговор Владимиру Дворникову, Виктору Тетюцкому и Сергею Башлыкову. Обвиняемых готовятся освободить из-под стражи под личное обязательство для участия в процессе обмена пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Прессу сначала мариновали за закрытыми дверями суда, а теперь пропускают в темпе один человек в 10 минут. (...) Это при том, что раньше не проверяли даже документы», — написала она.

Ранее защита потерпевших выступила против включения обвиняемых по делу о теракте в список нового обмена пленными и удерживаемыми лицами, который должен состояться в воскресенье, 29 декабря.

22 февраля 2015 года на «Марше достоинства» в Харькове, на котором собрались сторонники Евромайдана, произошел взрыв. В результате два человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. 10 человек получили ранения.

Как установило следствие, для взрыва использовалась радиоуправляемая противопехотная мина. Прокуратура Харьковской области квалифицировала произошедшее как теракт и потребовала пожизненного заключения для лиц, причастных к его совершению.

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