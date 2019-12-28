Аутсайдер АПЛ в меньшинстве разгромил соперника

«Уотфорд» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В концовке первого тайма Трой Дини вывел «шершней» вперед, а на 67-й минуте англичанин оформил дубль. Через четыре минуты Исмаила Сарр забил третий мяч. С 57-й минуты «Уотфорд» играл в меньшинстве, красную карточку получил Эдриан Мариаппа.

«Уотфорд» набрал 16 очков и находится на 19-м месте. В активе «Астон Виллы» 18 очков, команда занимает 18-ю позицию.

В следующем туре «Уотфорд» 1 января на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Астон Вилла» в тот же день на выезде встретится с «Бернли».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!