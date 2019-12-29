Падение акробатки из-под купола российского цирка сняли на видео

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Акробатка сорвалась с высоты во время циркового шоу во Владивостоке. Видео падения девушки в воскресенье, 29 декабря, опубликовано на YouTube-канале портала newsbox24.tv.

Гимнастка выполняла трюк на большой высоте, не удержалась на канате и упала вниз головой. После этого в зале выключили свет, и получившую травмы девушку увезли в больницу. По данным Telegram-канала Life Shot, у нее диагностировали перелом основания черепа.

Ранее в сети появилось видео падения канатоходца в Тольятти. Артист сорвался с троса во время выступления без страховки. По предварительным данным, он отделался ушибами.

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