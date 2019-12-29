Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил образ, он появился на премии Globe Soccer Awards с другой прической. Об этом сообщает издание Sky Sport на своей странице в Twitter.

Журналисты обратили внимание на косичку на голове форварда.

Ранее Роналду возглавил список самых богатых звезд в Instagram. В 2019 году с помощью своего аккаунта португальский спортсмен заработал 38,2 миллиона фунтов стерлингов (около 3 миллиардов рублей).

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